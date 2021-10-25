الدقيقةُ الثامنة والأربعون شهِدت طرْدَ ايدميلسون جونيور من جانب الدحيل، فيما تمكن زميله مايكل أولونغا من تسجيل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء مانحاً فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وفي مباراة أخرى حسم التعادل بهدفٍ لمثله مُباراة الأهلي والعربي، حيث تقدمَ الأهلي في النتيجة عبر لاعبه عبد العزيز هزاع قبل نهاية الشوط الأول بقليل غير أن الدولي التونسي يوسف المساكني تمكنَ من تعديل النتيجة للعربي بكرةٍ رأسية في الدقيقة الرابعة والثمانين وأقصى حكمُ المباراة لاعبَ الأهلي سفيان بوفتيني في الرَمق الأخير من المباراة.

كما انتهت مواجهة نادي قطر مع الوكرة بالتعادل السلبي 0-0، وتعرض لاعب نادي الوكرة غاسينتو دالا للطرد في الدقيقة 74.