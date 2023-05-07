إثارة منتظرة في الجولة الأخيرة لدوري نجوم قطر من قبل beIN SPORTS May 7, 2023 20:58 2:27 دقيقة تحتدم المنافسة في الجولة الأخيرة من دوري نجوم قطر على جميع الجبهات، صدارة بين الدحيل والعربي مركزٌ رابع بين الوكرة وقطر وصراعٌ رباعي للبقاء ضمن الكبار بين كل من الشمال والريان وأم صلال والسيلية. تقارير إخبارية دوري نجوم قطر العربي الدحيل -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة النادي الإفريقي يحسم مباراة الديربي أمام الترجي 2:27 دقيقة إثارة منتظرة في الجولة الأخيرة لدوري نجوم قطر 4:37 دقيقة آرسنال يتجاوز نيوكاسل ويتمسك بآمال تتويجه باللقب 5:58 دقيقة دورتموند يستعرض أمام فولفسبورغ ويضغط على بايرن 0:28 دقيقة سلتيك يحافظ على لقبه بطلاً للدوري الاسكتلندي 0:32 دقيقة بيرنلي يمدد عقد كومباني حتى عام 2028 0:26 دقيقة نابولي يحتفل بلقبه بأفضل طريقة ويوفنتوس يسير بثبات 3:59 دقيقة باريس سان جيرمان يشد الرحال لملاقاة تروا 0:33 دقيقة توتنهام يدين الهتافات العنصرية بحق سون 2:51 دقيقة وست هام لوقف نزف النقاط من بوابة مانشستر يونايتد