أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري موسم 2019-2020 August 30, 2020 19:22 1:23 دقيقة حصل نجم السد أكرم عفيف على جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري لموسم 2019-2020 كما نجح في نيل لقب الهداف مناصفة مع الجزائري ياسين ابراهيمي. تقارير إخبارية ياسين إبراهيمي الدوري القطري السد أكرم عفيف -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 2:04 دقيقة بداية ممتازة لسانت إتيان 1:36 دقيقة دجوكوفيتش ينشئ رابطة لاعبين! 0:46 دقيقة نيمار يفك عقد الرعاية مع مصنّع رياضي 1:07 دقيقة بعض من الجماهير الإيطالية تعود للملاعب 3:24 دقيقة آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي عن برشلونة 0:45 دقيقة وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو في عقد ميسي 0:39 دقيقة توتنهام يتعاقد رسمياً مع مات دوهيرتي 0:36 دقيقة ديكسون يعزز صدارته في سباقات إندي كار 0:28 دقيقة سيطرة بريطانية على سباق جائزة أراغون