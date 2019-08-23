تعادل إيجابي بين الريان وأم صلال وفوز مريح للعربي



حسم التعادل بهدفين لمثلهما مباراة الريان وضيفه أم صلال مساء يوم الجمعة على استاد جاسم بن حمد في نادي السد، ضمن ختام الجولة الأولى من الدوري القطري لكرة القدم.

سجل الكوري الجنوبي جايك لي (8) ورودريجو تاباتا في الدقيقتين (31) هدفي الريان، فيما حقق السوري محمود المواس هدفين للضيف (6 و71).

ويلعب الريان مع الغرافة في الجولة القادمة فيما يواجه أم صلال فريق الخور.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة فاز العربي على الأهلي 3-1 على استاد الجنوب في الوكرة.

سجل التونسي حمدي الحرباوي في الدقيقتين (23 و68) والألماني بيير ميشيل لاسوجا (51) أهداف العربي، والباراغوياني هيرنان جونزاليز (35) هدف الأهلي.

ويلعب العربي في الجولة الثانية مع الدحيل، فيما يواجه الأهلي منافسه السيلية.

وكانت الجولة الأولى انطلقت الأربعاء حين فاز السد على الوكرة 4-1 في الأولى، والدحيل على قطر 2-1 في الثانية.

واستكملت الخميس بمباراتين ففاز الغرافة على الشحانية 3-صفر فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء السيلية والخور.