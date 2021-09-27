لجنة الاستئناف باليويفا أكدت أن ما اعتمده الاتحاد سابقاً من متابعات بدعوى الخرق الكبير لقوانينه بحق الأندية المذكورة يعتبر أمرا منتهيا ، ودون أثر قانوني وكأنه لم يكن بحسب ماجاء في البيان الصادر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. ليرضخ بذلك الاتحادُ الأوروبي للقضاء الإسباني بعد أن قضت محكمة في مدريد ببطلان أي عقوبات بحق الأندية التي تمسكت بالمشروع ، ومنحت المحكمة ُ الهيئة الكروية الأوروبية مهلة لسحب إجراءاتها قبل اللجوء إلى القضاء الأوروبي.

