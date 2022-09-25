منتخب فرنسا بطل العالم الذي استعاد توازنه في الجولة الماضية أمام منتخب النمسا عندما تغلّب عليه بهدفين دون ردّ، سيحاول خلال هذه المواجهة أن يدافع عن بقائه في هذا المستوى وعينه على النّقاط الثلاث، رغم صعوبة المهمّة أمام صاحب الأرض والجمهور المنتخب الدّنماركي الذي يلعب من أجل انتزاع المركز الأوّل إلى المربّع الذهبيّ في صراع ٍ مع المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم.

وفي المجموعة ذاتها يلتقي منتخب النّمسا في فيينا بضيفه الكرواتي صاحب الصدارة.



ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة حيث أنّ التعادل يعني هبوط النّمسا إلى المستوى الثاني وذلك لأن منتخب فرنسا يملك سجلاً أفضل من المنتخب ِلنمساويّ في المواجهات المباشرة، لكنّ المهمة لن تكون سهلة ً أمام المنتخب الكرواتي صاحب التجربة والذي يبحث عن حجز مكانه في المربّع الذهبيّ وتحقيق الفوز الرابع في المجموعة.

