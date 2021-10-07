مشاهدة مباراة بلجيكا وفرنسا

معلومات البث المباشر لمباراة بلجيكا وفرنسا

مشاهدة مباراة بلجيكا وفرنسا لحساب نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة بلجيكا وفرنسا نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها beIN SPORTS نظراً لعراقة المنتخبين ورغبتهما الجامحة في بلوغ نهائي المسابقة القارية.

ويأمل المنتخب الفرنسي بطل العالم أن يستغل خبرة نجومه بأفضل طريقة لانتزاع بطاقة العبور إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية ومحو خيبة يورو 2020 الذي غادر "الديوك" منافساته منذ الدور ثمن النهائي.

في المقابل يسعى المنتخب البلجيكي لتجاوز عقبة فرنسا والاقتراب أكثر من تحقيق لقب كبير غاب عن خزائن المنتخب العريق.

مباراة بلجيكا وفرنسا - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة بلجيكا وفرنسا مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة بلجيكا وفرنسا اليوم الخميس على الساعة التاسعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (21:45)، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بلجيكا وفرنسا أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.