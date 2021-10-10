وعلى الرغم من تقدم إسبانيا بهدف من ميكيل أويارزابال 64، إلا أن الديوك عادوا بقوة مرة أخرى عبر النجمين المميزين كريم بنزيمة 66 وكيليان مبابي 80.

وكانت البرتغال توجت بالنسخة الأولى في حزيران/يونيو عام 2019 على حساب هولندا في النهائي، بعدما بدأت البطولة في أيلول/سبتمبر 2018، وهي مسابقة أطلقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتعويض عن المباريات الودية.

وشق المنتخبان طريقهما إلى المباراة النهائية بعد تقديمها عرضين رائعين، حيث نجح "لا روخا" الأربعاء في الثأر من نظيره الإيطالي الذي أقصاه من نصف نهائي كأس أوروبا في طريقة إلى اللقب في تموز/يوليو الماضي، بنتيجة 2-1، موقفًا سلسلة من 37 مباراة لم يخسر فيها الأخير على مدى أكثر من ثلاث سنوات.

أما فرنسا فقلبت الطاولة على بلجيكا الخميس بعد تخلفها بهدفين نظيفين في نهاية الشوط الأول، إلى فوز مثير 3-2 عندما سجل لها لاعبها تيو هرنانديز هدفًا في الدقيقة الأخيرة.

وهذا اللقب الثاني لديدييه ديشان المدرب مع منتخب الديوك بعد أن قادهم الى المجد العالمي في مونديال روسيا 2018، وذلك قبل قرابة 14 شهرًا من مونديال قطر 2022.

وعوّضت فرنسا خيبة كأس أوروبا هذا الصيف بعدما خرجت ونجومها بشكل مفاجئ من الدور الـ16 ضد سويسرا بركلات الترجيح بعد أن كانت متقدمة 3-1 قبل 15 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وتوج سيرجيو بوسكيتس بجائزة أفضل لاعب في النهائيات وكريم بنزيمة أفضل لاعب في المباراة النهائية.

وفيما يلي تفاصيل من اللقاء:

- نهاية اللقاء بفوز فرنسا 2-1 وتتويجها بالنسخة الثانية من البطولة، بعد مباراة قوية ومثيرة للغاية.

- د 90+5 لوريس يتصدى لفرصة خطيرة للبديل يرمي بينو.

- د 88 هوغو لوريس حارس فرنسا ينقذ مرماه من هدف محقق عندما سدد أويارزابال كرة قوية، رد عليه سيمون أيضاً بالتصدي لكرة مبابي.

- د 80 مبابي يوقع على هدف الريمونتادا، بعد إنفراده التام بسيمون ووضعه الكرة من تحته، مستغلاً تمريرة تيو هيرنانديز. الحكم أكد الهدف بعد سماعه لرأي حكام الفار مع أن الإعادة الوحيدة أظهرت بعضاً من الشكوك.

- د 66 كريم بنزيمة يعدّل النتيجة بهدف رائع للغاية من تسديدة ملتفة.

ثلاثة من الأهداف الستة لأويارزابال مع منتخب إسبانيا كانت في دوري الأمم الأوروبية.

- د 64 نقطة تحول كبيرة في المباراة، فرصة خطيرة للغاية لفرنسا عن طريق تيو هيرنانديز بكرة قوية ردتها العارضة، لتعود إسبانيا بسلاح فرنسا وتسجل بأقل عدد ممكن من التمريرات عن طريق ميكيل أويارزابال.

- د 53 إسبانيا تبدأ الشوط الثاني ضاغطة، ولكن لا يبدو أن الفرنسيين سيقفون مكتوفي الأيدي، المباراة تتصاعد في إثارتها وقوتها.

- د 46 انطلاق الشوط الثاني.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

- د 42 خروج اضطراري للمدافع الفرنسي رافاييل فاران ودخول لأوباميكانو لاعب بايرن ميونيخ بدلاً عنه.

- إسبانيا تفرض لونها تماماً على عشب سان سيرو، حركية وديناميكية عالية في وسط الميدان، فران توريس يصول ويجول على الرواق الأيمن، ولكن لاروخا يفتقد لمهاجم كبير في العمق وهذا واضح، وبذات الوقت خطير لأن فرنسا لديها كل القدرة على مرتدات لن ترحم.

- منتصف الشوط الأول، إسبانيا تفرض أسلوبها وتقترب أكثر من مرمى لوريس.

- د 11 فيران توريس يخترق دفاعات الديوك ويقدم تمريرة رائعة لسرابيا الذي سددها ضعيفة للغاية بين أيدي هوغو لوريس.



- د 10 فرنسا فرضت خطورة واضحة في الدقائق الخمس الثانية وحصلت على ركلتين ركنيتين.





- د 06 فرصة أولى خطيرة جداً لفرنسا عبر مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة الذي حاول تخطي حارس لاروخا أوناي سيمون لكن الكرة طالت عليه.

- د 05 دقائق خمس حملت خطأين على إسبانيا من قبل أزبلكويتا وخافي، مع سيناريو متوقع باحتكار الكرة.



- د 01 الحكم الإنكليزي أنطوني تايلور يطلق صافرة بداية اللقاء، جدير بالذكر أن تايلور كان قد قاد لإسبانيا مباراتها التي خسرتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 أمام السويد.

لم يخسر الديوك في 90 دقيقة في أي من آخر 24 مباراة رسمية، منذ هزيمته 2-0 في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 خارج أرضه أمام تركيا في يونيو 2019.

🚨 OFICIAL | ¡¡ONCE DE ESPAÑA PARA LA FINAL!!



👥 Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.



💪🏼 ¡¡A MUERTE CON VOSOTROS!! ¡¡VAMOOOOS!! #VamosEspaña pic.twitter.com/RhXbJSyGke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

من سيرفع الكأس المصنوعة من الفضة بوزن 7.5 كجم وبارتفاع 71 سم.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England's Anthony Taylor will referee tonight's #NationsLeague final between France and Spain in Milan.



🇷🇸 Srdjan Jovanović from Serbia takes charge of the match for third place between Italy and Belgium in Turin this afternoon. pic.twitter.com/z0QtirKRj8 — UEFA (@UEFA) October 10, 2021

خسر منتخب لاروخا مرتين فقط في الوقت الأصلي في آخر 34 مباراة له في جميع المسابقات- أمام أوكرانيا في هذه المسابقة في أكتوبر 2020 وضد السويد الشهر الماضي في تصفيات كأس العالم.