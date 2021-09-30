ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا من قبل beIN SPORTS September 30, 2021 22:27 1:21 دقيقة أكد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أن عدم استدعاء المهاجم أوليفييه جيرو يعود لأسباب تتعلق بتحسين الأداء، مضيفا أن مواجهة المنتخب البلجيكي في الدور نصف النهائي لدوري الأمم الأوروبية ستكون صعبة للغاية. تقارير إخبارية ديدييه ديشان منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية أوليفييه جيرو -آخر الفيديوهات 3:12 دقيقة وست هام يونايتد يتجاوز عقبة رابيد فيينا بنجاح 4:31 دقيقة كاين يقود توتنهام لفوز كاسح على مورا السلوفيني 5:35 دقيقة ليفركوزن يضرب سلتيك برباعية 1:21 دقيقة ديشان يتحدث عن استبعاد جيرو وصعوبة مواجهة بلجيكا 0:46 دقيقة الكشف عن تشكيلة المغرب لتصفيات مونديال 2022 3:42 دقيقة ليغيا وارسو يضيف ليستر سيتي إلى لائحة "ضحاياه" 3:33 دقيقة روما يتخطّى زوريا بثلاثية 2:47 دقيقة سوسييداد يسقط في فخ التعادل على أرضه أمام موناكو 5:16 دقيقة سبارتاك موسكو يفاجئ نابولي 0:34 دقيقة التونسية أنس جابر تبلغ ربع نهائي بطولة شيكاغو