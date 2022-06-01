دوري الأمم الأوروبية: خسارة ويلز أمام بولندا قبيل خوضها ملحق المونديال

وتستعد ويلز لمواجهة على أرضها في كارديف الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا الأربعاء في نصف نهائي المسار الأوّل من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي الكروي.

وينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.

وهي الخسارة الأولى لزملاء كل من غاريث بايل وآرون رامسي الغائبين عن المنتخب الويلزي بعد سلسلة من 10 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة، وتحديداً منذ سقوطه أمام الدنمارك 0-4 في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتحت ويلز التسجيل عبر جوناثان وليامس (52)، وعادلت بولندا بفضل جاكوب كامينسكي (72)، قبل أن تسجل هدف الفوز عبر كارول سويدرسكي في الدقيقة 85.

وضمن المجموعة ذاتها، تلعب بلجيكا أمام هولندا الجمعة.





