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دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية: خسارة ويلز أمام بولندا قبيل خوضها ملحق المونديال

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خسر منتخب ويلز أمام مضيفه البولندي 1-2 الأربعاء قبل 4 أيام من خوضه الملحق الأوروبي المؤهل إلى  كأس العالم FIFA قطر 2022™، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولة الاولى للمستوى الاول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

Reuters

وتستعد ويلز لمواجهة على أرضها في كارديف الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا الأربعاء في نصف نهائي المسار الأوّل من الملحق الأوروبي المؤهل إلى العرس العالمي الكروي.

وينضم المنتخب المتأهل عن هذا المسار القاري إلى المجموعة الثانية في المونديال مع إنكلترا، الولايات المتحدة وإيران.

وهي الخسارة الأولى لزملاء كل من غاريث بايل وآرون رامسي الغائبين عن المنتخب الويلزي بعد سلسلة من 10 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة، وتحديداً منذ سقوطه أمام الدنمارك 0-4 في ثمن نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، فافتتحت ويلز التسجيل عبر جوناثان وليامس (52)، وعادلت بولندا بفضل جاكوب كامينسكي (72)، قبل أن تسجل هدف الفوز عبر كارول سويدرسكي في الدقيقة 85.

وضمن المجموعة ذاتها، تلعب بلجيكا أمام هولندا الجمعة.
                  

                  

ويلز منتخب بولندا دوري الأمم الأوروبية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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