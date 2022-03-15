هالير يطمح للمزيد مع أياكس من قبل beIN SPORTS March 15, 2022 14:39 1:13 دقيقة أكد الإيفواري سيباستيان هالير مهاجم أياكس أنه سعيد بما يقدمه مع فريقه هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يطمح إلى مواصلة التألق والعبور بفريقه إلى الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا وذلك قبل مواجهة بنفيكا في إياب ثمن النهائي. مقابلات دوري أبطال أوروبا أياكس أمستردام سيباستيان هالير -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة هالير يطمح للمزيد مع أياكس 0:43 دقيقة تشيلسي غير قادر على بيع تذاكر مباراة ميدلسبره 0:32 دقيقة إريكسن يعود لمنتخب الدانمارك لأول مرة بعد اليورو 3:09 دقيقة يونايتد يستقبل أتلتيكو في موقعة لاهبة 0:54 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن إصابة كريم بنزيمة 3:23 دقيقة مواجهة نارية على ملعب يوهان كرويف 3:51 دقيقة ريال مدريد يضرب مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته 4:10 دقيقة كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي في فخ التعادل 0:44 دقيقة تن هاغ يدعو لتصفية الأجواء في المنتخب المغربي 1:03 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تقلص السقف الإنفاقي لبرشلونة