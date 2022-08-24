وتعتبر المباراة هامة للغاية ليس فقط بالنسبة لنادي آيندهوفن وإنما للكرة الهولندية ككل لدرجة أن الاتحاد الهولندي للعبة أعفى نادي "بي اس في" من المشاركة في الجولة الماضية من الدوري المحلي.

مباراة آيندهوفن ورينجرز - معلومات البث مباشر

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وستبث مباراة آيندهوفن ورينجرز اليوم الأربعاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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