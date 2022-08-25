- المجموعة الأولى: أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز.

- المجموعة الثانية: بورتو، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، كلوب بروج.

- المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ، برشلونة، إنتر، فيكتوريا بلزن.

- المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتينغ لشبونة، مرسيليا.

- المجموعة الخامسة: ميلان، تشيلسي، سالزبورغ، دينامو زغرب.

- المجموعة السادسة: ريال مدريد، لايبزيغ، شاختار دونيتسك، سلتيك.

- المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية، بوروسيا دورتموند، كوبنهاغن.

- المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة ذاتها وهي الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر الإيطالي أيضاً.

وشاءت الصدف أن تضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف إلى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضاً الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر.

وستكون المواجهة إعادة أيضاً لربع نهائي 2019-2020 الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، وحقق حينها النادي البافاري نتيجة تاريخية 8-2 في طريقه إلى اللقب السادس في تاريخه على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثامنة بجانب يوفنتوس الإيطالي، ليتواجه بالتالي مع جناحه السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا المنضم حديثاً الى عملاق تورينو.

أما بالنسبة لريال مدريد الإسباني المتوج الموسم الماضي بلقبه الرابع عشر في المسابقة على حساب ليفربول الإنكليزي، فيبدو على الورق أمام مهمة سهلة بعدما جاء في المجموعة السادسة بجانب لايبزيغ الألماني وشاختار دانييتسك الأوكراني وسلتيك الاسكتلندي.

وبالنسبة لوصيفه ليفربول، بطل المسابقة 6 مرات آخرها عام 2019، فجاء في المجموعة الأولى بصحبة أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي ورينجرز الاسكتلندي، بينما وقع غريمه مانشستر سيتي بطل الدوري الممتاز في المجموعة السابعة الى جانب إشبيلية الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وكوبنهاغن الدانماركي.



- سحب القرعة يبدأ الآن...

- الترحيب بالدولي الإيفواري لاعب برشلونة ومان سيتي السابق يايا توريه كمشارك بسحب القرعة أيضاً.

- تقديم الدولي التركي السابق حميد ألتينتوب كسفير لنهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023. والذي سيشارك أيضاً في سحب القرعة.

- جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تذهب للمدرب الإيطالي الخبير أريغو ساكي الذي قاد نادي ميلان للفوز بكأس أوروبا مرتين.

- الترحيب برئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين على المنصة لتقديم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي.

- بدأت الآن مراسم سحب قرعة دوري أبطال أوروبا المسابقة الأعرق في القارة العجوز.