ووجد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا نفسه متأخراً بفضل هدف الإنكليزي جود بيلينغهام 56.

لكن سيتي عاد بقوة بعد أن سجل له جون ستونز 80 هدف التعادل ثم وقع النرويجي إيرلينغ هالاند على هدف الفوز الثمين 84.

لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 21 مباراة على أرضه في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في اثنتين. إنها أطول مدة لم يخسر فيها فريق إنكليزي في المسابقة منذ أن سجل تشيلسي 21 فوزاً بين سبتمبر 2006 وديسمبر 2009.

وصار رصيد السيتيزنز 6 نقاط بعد الفوز بالجولة الأولى على إشبيلية، أما دورتموند فتوقف رصيده عند 3 نقاط جراء فوزه على كوبنهاغن في الجولة الأولى.

وحقق بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فوزه الـ95 في دوري أبطال أوروبا من أصل 150 مباراة، فاز اثنان فقط من المدربين بالمزيد من المباريات في تاريخ المسابقة - السير أليكس فيرغسون (102) وكارلو أنشيلوتي (100).

وانتهت المواجهة الثانية من المجموعة ذاتها بين كوبنهاغن الدانماركي وضيفه إشبيلية بالتعادل السلبي 0-0.