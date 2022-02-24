"يويفا" يبحث خطة طوارئ لنقل نهائي دوري الأبطال من روسيا

يبحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطة طوارئ لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأكد "يويفا" بأن قرار نقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام في سان بطرسبورغ الروسية يوم 28 مايو 2022 سيتخذ في الوقت المناسب.

وشدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه يراقب الأوضاع عن قرب بين روسيا وأوكرانيا مشيراً إلى اتصاله الدائم بمنظمات وسفارات وحكومات مختلفة لتقييم الوضع.

وسيعقد "يويفا" غداً الجمعة اجتماعاً عاجلاً لمناقشة الأزمة الأوكرانية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في أوكرانيا.