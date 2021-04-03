موعد مباراة الاهلي والمريخ

تشكيلة الأهلي

البث المباشر لمباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم السبت 3 أبريل انطلاقاً من الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة الأهلي والمريخ ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS 4.

مشاهدة مباراة الاهلي والمريخ في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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