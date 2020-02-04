قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا محط الأنظار February 4, 2020 19:46 2:07 دقيقة سيتم التعرف غدا على أطراف مباريات ربع نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي. الحضور العربي سيكون قويا في قرعتي البطولتين بوجود ستة أندية عربية في دوري الأبطال وخمسة في كأس الاتحاد. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:07 دقيقة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا محط الأنظار 1:10 دقيقة غاسبيريني يتوّج بجائزة أفضل مدرب لموسم 2018-2019 11:49 دقيقة موجز الأخبار 0:21 دقيقة أتلتيكو مدريد يعلن عن غياب تريبيير لمدة شهر 0:53 دقيقة فليك قد يستمر في منصبه مدربا لبايرن 0:39 دقيقة غاراي مدافع فالنسيا يخضع لعملية جراحية ناجحة 0:25 دقيقة الزمالك يؤكد خوضه كأس السوبر الإفريقية في قطر 0:52 دقيقة كاف يعاقب الهلال السوداني بسبب أحداث مواجهة الأهلي 0:38 دقيقة الزمالك يفسخ عقد المهاجم المغربي بوطيب 2:52 دقيقة وادا تبلغ روسيا منعها من المشاركة في مونديال قطر