أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم التي سحبت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات عربية مرتقبة في دور المجموعات.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: بريميرو دي أغوستو (أنغولا) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية) - الفائز من مباراة الزمالك (مصر) وجينيراسيون فوت (السنغال) - زيسكو (زامبيا).

المجموعة الثانية: النجم الرياضي الساحلي (تونس) - الهلال (السودان) -بلاتينيوم (زيمبابوي) - الأهلي (مصر).

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة (الجزائر) - صن داونز (جنوب إريقيا) - بيترو أتلتيكو (أنغولا) - الوداد (المغرب).

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب) - شبيبة القبائل (الجزائر) - فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) - الترجي (تونس).

وتقام مباريات الجولة الأولى في 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر، والثانية في 6 و7 كانون الأول/ديسمبر، والثالثة في 27 و28 منه، والرابعة في 14 و15 شباط/فبراير، والخامسة في 21 و22 منه، والسادسة الأخيرة في 6 و7 آذار/مارس.



حيثيات قرعة دوري الأبطال

تأهل 15 نادياً لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال إفريقيا وهم على التوالي الأهلي (مصر) والترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي (تونس)، وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة (الجزائر) والرجاء والوداد (المغرب) والهلال (السودان) وبلاتينيوم (زيمبابوي) وزيسكو يونايتد (زامبيا) وماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا) وبترو أتلتيكو وأول أغسطس (أنغولا) ومازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو الديموقراطية) في حين قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة الاياب بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي إلى يوم 24 من الشهر الحالي.

تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات على الشكل التالي:

المستوى الأول: الأهلى المصري - الترجي الرياضي التونسي - مازيمبى الكونغولي - الوداد المغربي.

المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء البيضاوي المغربي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي

التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنغولي - بلاتينيوم الزيمبابوي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي.