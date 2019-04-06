افتتح ثيمبا زواني التسجيل لصنداونز في الدقيقة 14 وأضاف واين أريندسي الهدف الثاني في الدقيقة 23. وفي الشوط الثاني عزز ريكاردو ناسيمنتو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 47 من ركلة جزاء قبل أن يضيف لياندرو سيرينو الرابع في الدقيقة 62 ويختتم فاكماني مهلامبي النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 85 من عمر المباراة.

وقدم الأهلي إحدى أسوأ مبارياته في الموسم الحالي بعدما ظهر لاعبوه بشكل باهت ليتلقى خسارة تاريخية كانت من الممكن أن تتضاعف نتيجتها لولا تصدي القائم والعارضة لتسديدات الفريق الجنوب أفريقي، وبات المارد الأحمر بحاجة إلى شبه معجزة من أجل البقاء في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب إذ حتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء العودة للصعود إلى المربع الذهبي للمسابقة.



التغطية المفصلّة بالفيديو لأحداث مباراة صن داونز والاهلي

نهاية المباراة بفوز تاريخي وعريض جداً لماميلودي بخماسية نظيفة ستصعب مهمة الإياب كثيراً على الأهلي السبت القادم.

د85- ماميلودي 5-0 الاهلي | فاكماني مهلامبي يعمّق جراح الأهلي بهدف خامس من هجمة مرتدة.

لاعبو الأهلي يحاولون تهديد مرمى ماميلودي وتذليل الفارق، لكن معظم الهجمات تفتقد للدقة وتنتهي في وسط الملعب أو على مشارف منطقة الجزاء.

د68- مدرب الأهلي مارتن لاسارتي يدفع بأزارو وسط سيطرة كبيرة لصن داونز.

د62- ماميلودي 4-0 الاهلي | سيرينو يصعّب المهمة على الأهلي بإحرازه الهدف الرابع داخل منطقة الجزاء مستغلاً استمرار حالة الضياع لدى مدافعي الفريق المصري.

د58 - محمد الشناوي حارس الأهلي ينقذ فريقه من هدف رابع بعد تصديه لتسديدة قوية من مابوي.

د47- ماميلودي 3-0 الاهلي |ريكاردو ناسيمنتو يسجّل الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء مشكوك بصحتها بعدما احتسب الحكم خطأ ضد الحارس محمد الشناوي لصالح المهاجم زواني.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول | ماميلودي 2-0 الاهلي | انتهاء الشوط الأول بتقدم مستحق لصاحب الأرض بثنائية نظيفة كادت أن تكون مضاعفة لولا تألق الشناوي أحياناً وسوء الأحظ أحياناً اخرى، وهي فترة شهدت سيطرة مطلقة من صن داونز الذي تميز بالسرعة الكبيرة وتركيز الهجمات من الميسرة، مقابل ضياع الاهلي كلياً خصوصاً في الدفاع وعجز الوسط عن إيقاف منافسيه أو القيام بأي مبادرة هجومية، ولم يتحسن الأمر نسبياً إلا مع دخول ناصر ماهر الذي أحدث تغييراً في وسط الفريق الهجومي وأعطى بعض الأمل في العودة في الشوط الثاني.

د44- الاهلي يهدر ثاني فرصة له في اللقاء حين وصلت الكرة إلى عمر السولية داخل المنطقة إلا أن تألق أونيانغو حرم المارد الأحمر من تسجيل هدف العودة إلى اللقاء.

د37- أول فرصة حقيقية للأهلي في اللقاء حين سدد البديل ناصر ماهر من داخل المنطقة كرة قوية تصدى لها الحارس أونيانغو بصعوبة مبقياً النتيجة على ما هي عليه.

د35- دخول ناصر ماهر مكان محمد هاني في تبديل تكتيكي للأهلي الساعي لوقف مد لاعبي صن داونز الكبير وتنشيط الوسط الغائب في اللقاء.

د32- ضياع دفاع الاهلي يستمر بشكل كبير، مقابل ارتفاع وتيرة ماميلودي ووسطه النشط جداً، فأهدر ثلاث فرص محققة في دقيقة واحدة منها كرتان على العارضة والقائم، لينقذ الحظ فريق الاهلي من نتيجة كبيرة.

د28- مابوي يتوغل من الجهة اليمنى في أول هجوم من هذه الناحية للفريق الجنوب الأفريقي، تبعه عرضية متقنة سددها ناسيمنتو على الطائر من وضع الانفراد إلا أن كرته علت العارضة بقليل.

د23- ماميلودي 2-0 الاهلي | خطأ دفاعي جديد قاتل من دفاع الاهلي الذي أخفق في إبعاد كرة عرضية من ضربة حرة غير خطرة لتصل الكرة إلى أريندسي الذي وضع الكرة بسهولة في شباك الشناوي.

د22- كاد ماميلودي أن يضاعف النتيجة وسط ضياع تام في صفوف دفاع الأهلي، حين مرر زواين إلى مابوي الذي انفرد وسدد إلا أن تألق الشناوي أنقذ الاهلي من هدف ثان محقق لتتحول الكرة إلى ركنية لم تثمر.

د20- خروج سعد سمير مصاباً ودخول ياسر ابراهيم مكانه في أول تبديل في اللقاء لظروف اضطرارية.

د14- ماميلودي 1-0 الاهلي | الفريق المضيف يتقدم بهدف مفاجئ إثر كرة عرضية منخفضة من الميسرة لعبها لانغيرمان مرت على الدفاع المصري بغرابة ليتابعها زواني في شباك الشناوي دون أي عناء يذكر.

د10- ماميلودي 0-0 الاهلي | لا فرص خطرة في المباراة حتى الآن التي تشهد هجمات متبادلة بين الفريقين كان خلالها ماميلودي أكثر تهديداً لمرمى منافسه دون ان ترتقي محاولاته إلى الجدية.

د1- الحكم السنغالي ماغيت ندياي يعلن انطلاق مباراة ماميلودي والاهلي المنقولة عبر beIN SPORTS HD1 بتعليق الزميل محمد الكواليني.

* المباراة ستجري على استاد لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا الذي يتسع إلى 28900 متفرج.

* الاهلي المصري، توج بلقب المسابقة ثماني مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وجاءت تتويجاته أعوام، 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

*سبق لفريق ماميلودي أن توج بطل دوري أبطال أفريقيا عام 2016 كما حل وصيفاً عام 2001.

* يمكنكم في هذه الأثناء متابعة الاستوديو الخاص بالمباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1، والمتوفر أيضاً عبر تطبيق CONNECT.

* 30 دقيقة تفصلنا عن بدء أولى مباريات ربع نهائي ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين ماميلودي صن داونز الجنوب الافريقي والاهلي المصري.

تشكيلتا الاهلي وماميلودي الرسميتين

قائمة الاهلي الرسمية: محمد الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، عمرو السولية، أحمد فتحي، رمضان صبحي، كريم نيدفيد، جونيور أجايي ومروان محسن.

قائمة ماميلودي الرسمية: أونيانغو، نكونغا، أرندسي، ريكاردو ناسيمنتو، لانغيرمان، مورينا، كيكانا، مابوندا، زواني، سيرينو، مابوي.

تتابعون معنا هنا التغطية المباشرة لمباراة ماميلودي والاهلي، وكافة أحداثها بالفيديو فور حصولها لا سيما اهداف المباراة لحظة تسجيلها.

ما قبل المباراة الاهلي وصن داونز

يخوض الأهلي مشوار الذهاب خارج الديار أمام فريق يملك العملاق المصري ضده سجلاً مميزاً من المواجهات السابقة خالياً من أي هزيمة.

وسبق ان تعادل الأهلي مع ماميلودي مرتين خارج أرضه، وفاز بمثلهما على ارضه.

لكن في المقابل لم يحقق الأهلي أي انتصار خارج أرضه في دوري ابطال افريقيا في اخر سبع مباريات إذ تعادل مرتين وخسر في خمس مباريات، وسجل خلال هذه المباريات السبع هدفين وتلقى تسعة أهداف.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور ربع النهائي بتصدره المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط أمام سيمبا التنزاني الثاني، علماً أن عبور الفريق الأحمر لم يتم رسمياً إلا في المباراة الأخيرة بفوزه على الساورة الجزائري.

أما ماميلودي فتأهل بعد حلوله وصيفاً في المجموعة الأولى خلف الوداد الرياضي المغربي بفارق المواجهات المباشرة مع امتلاك كل من الفريقين 10 نقاط.