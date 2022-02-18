تعادل الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري 0-0 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وامتلك الهلال الأفضلية نسبياً على حساب حامل اللقب لكنه لم يتمكن من هز شباك علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

ورفع الهلال رصيده إلى نقطة من مباراتين بينما كانت هذه نقطة الأهلي الأولى في أولى مبارياته بدور المجموعات.

التغطية الخاصة لمباراة الأهلي والهلال