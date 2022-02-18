تعادل الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري 0-0 اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وامتلك الهلال الأفضلية نسبياً على حساب حامل اللقب لكنه لم يتمكن من هز شباك علي لطفي حارس مرمى الأهلي.
ورفع الهلال رصيده إلى نقطة من مباراتين بينما كانت هذه نقطة الأهلي الأولى في أولى مبارياته بدور المجموعات.
التغطية الخاصة لمباراة الأهلي والهلال
- انتهاء المباراة بالتعادل بلا أهداف.
- (90+2) أخطر فرص المباراة بتسديدة لأفشة من حافة منطقة الجزاء ترتطم بالقائم.
- (84) ياسر إبراهيم يبعد الخطر عن مرمى الأهلي في اللحظة الأخيرة.
- الهلال يكثف من ضغطه طمعاً بخطف هدف قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.
- (64) تسديدة قوية من محمد شريف تعلو المرمى.
- الحذر مستمر في مباراة الهلال والأهلي مع مرور ربع ساعة على انطلاقة الشوط الثاني.
- (52) عرضية خطيرة من التونسي على معلول لاعب الأهلي يبعدها أبو عشرين في الرمق الأخير.
- انطلاق الشوط الثاني.
- انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.
- (45+3) أجاغون يهدد مجدداً والدفاع يتدخل.
- (44) كرة سهلة تتهادى أمام الإيفواري أوتارا ينجح علي لطفي في التصدي لها.
- (43) ركلة حرة مباشرة على حافة منطقة الجزاء يسددها النيجيري أجاغون في الحائط.
- (36) أحمد يرسل ضربة رأس خطيرة تخطئ مرمى الهلال.
- (27) ياسر يرد بذات الطريقة لكن التغطية الدفاعية تحضر من جهة الأهلي.
- (26) محمد شريف يقود هجمة مرتدة للأهلي والدفاع يبعد الخطورة إلى ركنية.
- اللعب يتركز على وسط الميدان وسط غياب أي فرصة حقيقية للتسجيل حتى انتصاف الشوط الأول.
- مرور 10 دقائق على البداية والهلال يبدو الطرف الأفضل حتى الآن.
- (7) مقدم يهدد مرمى الأهلي وتسديدته بين يدي الحارس.
- الهلال يبدأ مهاجماً ويحصل على ركلة ركنية في مناسبتين بأول ثلاث دقائق.
- انطلاق المباراة.