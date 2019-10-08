القارة السمراء تترقب سحب قرعتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي October 8, 2019 21:44 1:46 دقيقة تتوجه أنظار عشاق الكرة الإفريقية نحو القاهرة حيث ستُسحب قرعتا دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا ودور الاثنين والثلاثين مكررا لكأس الاتحاد الإفريقي. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:23 دقيقة ميلان يعلن رسمياً إقالة جامباولو 11:35 دقيقة موجز الأخبار 0:43 دقيقة سولاري: "قطر تملك المقومات لتنظيم كأس عالم ناجحة" 0:49 دقيقة كريسبو يشيد بمنشآت قطر 2:39 دقيقة غريزمان يبحث عن تحقيق الإجماع لدى اللاعبين 0:28 دقيقة شفاينشتايغر يعلن اعتزاله اللعب نهائياً 13:18 دقيقة تقرير خاص مع المغامر القطري فهد عبد الرحمن بادار 1:59 دقيقة الزمالك ينتظر قرار الـ"كاف" بشأن مباراة جينيراسيون 0:34 دقيقة تقارير تتحدث عن رغبة بايل في الرحيل عن ريال مدريد 0:39 دقيقة جنوب إفريقيا تبلغ ربع النهائي بفوزها على كندا