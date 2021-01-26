

يأتي ذلك بعد فتح الاتحاد الإفريقي باب الترشّح للدول الراغبة في استضافة نهائيي المسابقتين.

وفي سياق آخر، قرّر الاتحاد الجزائري استحداث كأس الرابطة بمشاركة عشرين ناديا لتعويض نسخة الموسم الحالي من كأس الجزائر وذلك لتعذر إقامتها بسبب تداعيات كورونا.

