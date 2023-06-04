وسجل كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو (45+3) وكهربا (59) هدفي الأهلي فيما كان هدف الوداد بواسطة سيف الدين بوهرة في الدقيقة 85.

الأهلي المصري والوداد الرياضي - الأحداث الهامة

نهاية المباراة بفوز الأهلى على الوداد 2-1.

دق 85: هدف ثمين للوداد! الوافد من مقاعد البدلاء سيف الدين بوهرة يقلص الفارق (2-1).

دق 72: عرضية تاو حاول كهربا وضعها في الشباك لكن المطيع كان متألقاً في رصدّها.

69: تصويبة عطية الله تصطدم بالقائم (فرصة خطيرة جداً للوداد)!

59: كهربا يسجل الهدف الثاني لفريق الأهلي (2-صفر)!

دق 55: الحسوني حاول ركن الكرة في شباك شوبير

دق 49: كرة المترجي في الشباك الصغيرة (الوداد اقترب من حصون الأهلي)

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول يتقدم الأهلي على الوداد 1-صفر.

دق 45+3: بيرسي تاو يفتتح التسجيل برأسية رائعة (الأهلي يتقدم بهدف دون مقابل)

دق 40: شوبير يتألق ويمنع الوداد من افتتاح التسجيل

الاستعانة بالـ"VAR" .. لا وجود لركلة جزاء للأهلي!

دق 18: كهربا المنفرد يصوب والحارس يوسف المطيع يـتألق ! (خطيرة للأهلي)

دق 15: لا محاولات خطيرة من هذا الجانب أو ذاك.

سيطرة أهلاوية على المباراة في المقابل يحاول الوداد احتواء هجمات الفريق المصري ولعب المرتدات.

بداية المواجهة العربية الخالصة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية استاد القاهرة الدولي.

التشكيلة الأساسية: