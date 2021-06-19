تجاوز الأهلي المصري ظروف مباراته الصعبة مع مضيفه الترجي التونسي وعاد منتصراً بهدف دون رد اليوم السبت على أرض ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ودوّن محمد شريف هدف الأهلي الثمين مع الدقيقة السابعة والستين بعدما كسر مصيدة التسلل ونجح في مواجهة معز بن شريفية.

وكانت المباراة متوازنة بالمجمل مع حذر شديد من الجانبين نظراً للحسابات المعقدة في مثل هذا النوع من المواجهات، علماً أن تأخر صافرة البداية لقرابة ساعة لم يؤثر على مستوى اللاعبين كثيراً.

وسيحل الترجي ضيفاً على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل، وهو مطالب بتحقيق الفوز على مضيفه المصري.



التغطية الخاصة لمباراة الأهلي والترجي

انتهاء المباراة بفوز ثمين للأهلي المصري.

(89) الشناوي يوقف خطورة تسديدة بن رمضان.

(83) شريف كاد يستغل خطأ دفاعياً ويقتل المباراة.

الأهلي يعتمد على الهجمات المرتدة محاولاً خطف هدف ثمين مع الوصول إلى آخر ربع ساعة من المباراة.

هدف (67): محمد شريف يكسر مصيدة التسلل ويضع الأهلي في المقدمة.

(61) شريف أضاع فرصة خطف هدف للأهلي وسط تمركز مميز من بن شريفية.

(54) طاهر محمد كاد يستغل سوء الرقابة لكن تسديدته تهز الشباك من الخارج.

(53) العملاق الشناوي يواصل التألق بإمساكه كرة عرضية خطيرة.

(49) الإيفواري كوليبالي يجرب بضربة رأس والشناوي في المكان المناسب.

(46) تسديدة من عبد الباسط بين يدي الشناوي.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

(41) أول ظهور فعلي للإيفواري ويليام بتسديدة ترتطم بالدفاع.

فرصة ذهبية للترجي أهدرها محمد علي بن رمضان وتألّق خلالها حارس الأهلي محمد الشناوي ! #الترجي_الأهلي #دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/ucljS11f4y — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 19, 2021

(34) بن رمضان كان قريباً جداً من وضع الترجي في المقدمة لكن الشناوي يتدخل في الوقت المناسب.

(30) هدف ملغي للنادي الأهلي بسبب وجود محمد شريف في موقف متسلل.

(24) محمد شريف يطالب بركلة جزاء لكن الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لا يعلن عن شيء.

(17) أخطر فرص المباراة من تسديدة محمد شريف وحارس الترجي بن شريفية يتصدى ببراعة.

(13) الليبي حمدو الهوني خيترق منطقة جزاء الأهلي لكن التوفيق يغيب في اللمسة الأخيرة.

(10) الخطورة غائبة كلياً على أيّ من المرميين بسبب حذر الدقائق الأولى.

خمس دقائق تصبغ بألوان الترجي على سبيل السيطرة وسط تمركز جيد وتركيز لافت من لاعبي الأهلي.

انطلاق مباراة الترجي وضيفه الأهلي.

التشكيلة الرسمية لنادي الأهلي

اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال🦅💪🔥#افريقيا_يا_أهلي #CHAM9IONS pic.twitter.com/9DbmcV3KM4 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

التشكيلة الرسمية لنادي الترجي