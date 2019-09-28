بطل السنغال يرفض إرجاء مباراته ضد الزمالك

وكانت المباراة مقررة مساء السبت على ملعب بتروسبورت في العاصمة المصرية من دون جمهور بطلب من السلطات الأمنية المصرية. لكن التقارير الصحافية المحلية تشير إلى أن الزمالك أراد حضور مشجعيه، وهو ما وافقت عليه السلطات ولكن بشرط نقل المباراة من القاهرة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية، وبحضور خمسة آلاف مشجع فقط.

لكن هذه الخطوة لم ترق للنادي السنغالي الذي نقل في بيان على موقعه الالكتروني عن المتحدث باسمه تالا فال قوله "كان من المقرر أن نخوض حصة تدريبية الجمعة قبل 24 ساعة من المباراة كما يرد في نصوص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

وتابع "بشكل مفاجئ، تلقينا (...) رسالة من الكاف بتاريخ الجمعة 27 أيلول/سبتمبر تبلغنا بإرجاء المباراة إلى الأحد 29 أيلول/سبتمبر".

وأضاف "كيف يمكن في 24 ساعة إرجاء مباراة؟ من المستحيل بالنسبة إلينا أن نتمكن من خوض هذه المباراة في الاسكندرية"، محذرا من أن الفريق يحتفظ بحقوقه "وإذا كان ثمة حاجة الى ذلك، سنمضي حتى النهاية لطلب أن يكون كل شيء محترما للقوانين".

من جهته، أفاد الزمالك عبر موقعه الالكتروني أن تحضيراته تقوم على أساس أن المباراة ستكون غداً في برج العرب. ونشر نادي القلعة البيضاء عبر موقعه الإلكتروني التشكيلة التي استدعاها مدربه الصربي ميتشو "في المباراة المقرر لها غداً الأحد على استاد الجيش ببرج العرب".

كما تعهدت إدارة النادي المصري دفع تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب، بحسب ما نقل الموقع عن رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وكان الفريق السنغالي حقق الفوز على أرضه ذهاباً 2-1، ويجد نفسه أمام فرصة نادرة لبلوغ دور المجموعات من المسابقة القارية الأم.

