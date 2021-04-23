وخلافاً لمباراتيه الأوليين التي عانى لحسهما أمام إيليا إيفاشكا والياباني كي نيشيكوري، لم يجد نادال، المصنف أول في برشلونة، صعوبة تذكر في تخطي البريطاني المصنف 58 عالمياً الذي بلغ ربع النهائي نتيجة انسحاب منافسه البلجيكي دافيد غوفان.

ورأى الإسباني أنه "لعبت جيداً في البداية لكني توقفت بعض الشيء عن اللعب في المجموعة الثانية. يتوجب علي المحافظة على مستوى الاندفاع، لاسيما في مباراة الدور نصف النهائي" حيث سيلتقي مواطنه بابلو كارنينيو بوستا الثالث عشر عالمياً والفائز بدوره على الارجنتيني دييغو شفارتسمان التاسع عالمياً 6-4 و3-6 و7-5.





