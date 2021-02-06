أرسلت موغوروسا، حاملة لقب بطولتين كبريين ووصيفة أستراليا العام الماضي، 20 كرة فائزة وكسرت إرسال التشيكية ماركيتا فوندروشوفا المصنفة 21 خمس مرات في طريقها لحسم المواجهة بنتيجة ساحقة 6-1 و6-صفر في 53 دقيقة السبت.

قالت الإسبانية: "من الجيد مواجهة أبرز اللاعبات وأتوقع معركة قوية مع المصنفة الأولى عالمياً".

وتُعدّ يارا فالي كلاسيك من بين ثلاث دورات للسيدات إضافة إلى ثلاث للرجال في ملبورن إعدادية لبطولة استراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى المؤجلة بسبب فيروس كورونا والتي تنطلق الاثنين.

لكن بعد إلغاء مباريات الخميس بسبب حالة كورونا لأحد العاملين في الفنادق، أصبح الجدول مزدحماً لخوض بطولة غرامبيانز والتي توقفت عند الدور نصف النهائي.

وكانت اليونانية ماريا ساكاري ستلاقي الإستونية انيت كونتافيت والأميركية جينيفر برايدي ستواجه مواطنتها آن لي.

وأظهرت موغوروسا مستوى وصلت من خلاله الى قمة التصنيف العالمي في 2017، إذ خسرت أربع اشواط فقط في أربع مباريات، وقد سحقت في ربع النهائي الأميريكة صوفيا كينن التي تغلبت عليها في نهائي استراليا العام الماضي.

وتلاقي بارتي المتأهلة إلى النهائي بعد انسحاب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس بسبب إصابة بكتفها.

كأس غيبسلاند

وفي كأس غيبسلاند، تأهلت البلجيكية اليز مرتنس مستفيدة من انسحاب احترازي لليابانية ناومي أوساكا (23 عاماً) المصنفة ثالثة عالميا لإصابة بكتفها، لتلاقي الاستونية كايا كانيبي الفائزة على الروسية ايكاتيرينا الكسندروفا 6-3 و7-6 لتبلغ اول نهائي منذ 2013.



