كسر الروسي المصنف أول في دورة تورونتو الكندية دانيال مدفيديف إرسال الأميركي العملاق جون إيسنر وأسقطه 6-2 و6-2 السبت في نصف النهائي، ليضرب موعداً في مباراة اللقب الأحد مع الأميركي الآخر رايلي أوبيلكا الذي أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وسيطر مدفيديف على مجريات المباراة التي استمرت 54 دقيقة أمام إيسنر الذي سجل أربعة إرسالات ساحقة فقط.

ومع غالبية الضربات الخاطئة التي لعبها في المباراة، كان إيسنر البالغ 36 عاماً طعماً سهلاً لمدفيديف الذي خسر نهائي 2019 أمام الإسباني رافايل نادال.

وسيلعب مدفيديف الأحد من أجل لقبه الرابع بعد أستراليا ومرسيليا ومايوركا، لكنه سيواجه عملاقاً أميركياً آخر يزيد طوله عن مترين وهو أوبيلكا الذي تفوق على المصنف الثالث تسيتيباس 6-7 (2/7)، 7-6 (7/4)، و6-4 ليبلغ المباراة النهائية في مركز "أفيفا" في تورونتو.



وتغلب أوبيلكا على تسيتسيباس مسجلاً 17 إرسالاً ساحقاً في المباراة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة، ليحقق فوزه الأول على خصم من المصنفين الخمسة الأوائل.

وبقي تسيتسيباس محافظاً على رباطة جأشه حتى وقت متأخر من المجموعة الثالثة، عندما كسر أوبيلكا تقدماً لليوناني وقلّص الفارق إلى 4-3، قبل أن ينهى الأميركي الأشواط الثلاثة التالية لصالحه.