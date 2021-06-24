الإيطالي المصنف السابع والعشرون عالميا، نجح في كسب المجموعة الأولى دون عناء بستة أشواط لواحد، ورغم المقاومة التي أبداها بوبليك خلال المجموعة الثانية إلا أن سونيغو، حسمها لمصلحته بسبعة لخمسة ليبلغ نصف النهائي.

