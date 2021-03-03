امتدت المجموعة الأولى حتى شوط كسر التعادل قبل أن يحسمها اللاعب الصربي بسبعة مقابل ستة، وتمكن لايوفيتش من إنهاء المجموعة الثانية أيضا لمصلحته بواقع ستة أشواط مقابل أربعة ليتأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

ويلتقي لايوفيتش (27 عالميًا) في الدور الثاني مع الكراوتي بورنا تشوريتش (26 عالميًا) الذي أقصى الهولندي بوتك فان دي زاندشولب المشارك ببطاقة دعوة 6-4، 7-6.

وشهدت الدورة مفاجأة أخرى في الدور الأول بخروج الألماني ألكسندر زفيريف السابع عالميًا والثالث في الدورة التي يشارك فيها ببطاقة دعوة، بخسارته أمام الكازخستاني ألكسندر بوبليك 7-5 و6-3.

ويلتقي بوبليك مع الأميركي تومي بول الذي أخرج الإيطالي لورنتسو سونيغو 6-4 و7-6.

ولم تكن حال الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت الخامس في الدورة أفضل من مدفيديف وزفيريف، وخرج من الدور الأول بخسارته أمام مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فونيكا 2-6 و6-7 (3-7).

ويلعب فونيكا في الدور الثاني مع المجري مارتون فوتشوفيتش.

وبات الياباني كي نيشيكوري أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بفوزه على الأسترالي أليكس دي ميناور 3-6 و6-2 و7-5.

وضرب نيشيكوري موعدا في الدور المقبل مع لايوفيتش او تشوريتش.

وتأهل البلجيكي دافيد غوفان إلى الدور الثاني بتغلبه على الألماني يان لينارد شتروف 6-4 و6-صفر، ليلتقي الفرنسي جيريمي شاردي.