حققت الأميركية اليافعة كوكو غوف أول ألقابها في إحدى دورات رابطة المحترفات لكرة المضرب، بعد فوزها الأحد في نهائي دورة لينتس النمسوية على اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3، 1-6، و6-2 عن عمر 15 سنة وسبعة أشهر، لتصبح تاسع أصغر لاعبة في التاريخ تتويجاً بإحدى دورات المحترفات.

وأصبحت غوف التي أقصت الهولندية كيكي برتنز المصنفة أولى في المنافسات من ربع النهائي والألمانية أندريا بتكوفيتش من المربع الذهبي، أصغر لاعبة تحقق لقب إحدى دورات المحترفات منذ التشيكية نيكول فايديسوفا التي أحرزت لقب دورة طشقند الأوزبكستانية في 2004 عن عمر 15 سنة وخمسة أشهر.

وكادت غوف ألا تشارك في هذه الدورة بعد خسارتها في الدور الأخير من التصفيات، قبل أن يدرج اسمها في القرعة الرئيسية كـ"خاسرة محظوظة" نتيجة انسحاب اليونانية ماريا ساكاري بسبب الإصابة.

وبدأت غوف المباراة بقوة كاسرة إرسال أوستابنكو ، في الشوط الثاني من المجموعة الأولى لتمضي قدمًا وتكسبها 6-3.

بيد أن أداء الأميركية انخفض في الثانية، إذ خسرت إرسالها في ثلاث مناسبات أمام ابنة الـ22 عاماً المصنفة 72 عالمياً التي كسبت المجموعة بسهولة 6-1.

إلا أن غوف استعادت رباطة جأشها في المجموعة الحاسمة كاسرة إرسال منافستها في الشوطين الثاني والرابع لتتقدم 4-صفر، ورغم أنها خسرت إرسالها في الشوط السابع إلا أنها ردت التحية على ارسال اللاتفية في الشوط الأخير لتكسبه 6-2.

وتبقى الأميركية الأخرى ترايسي أوستن، الفائزة مرتين بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، أصغر لاعبة متوجة على صعيد دورات المحترفات، وذلك حين أحرزت دورة بورتلاند عام 1977 عن 14 عاماً و28 يومًا.



