وأثار فيدرير، الحائز على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر المقررة هذا الأسبوع.

وسيتواجه فيدرير ونادال مع الأميركيين جاك سوك وفرنسيس تيافو مساء الجمعة، قبل أن يسدل السويسري الستار على مسيرة مظفرة بعمر الحادية والأربعين.

ويتألف المنتخب الأوروبي الذي يقوده السويدي بيورن، من الرباعي نادال وفيدرير والصربي نوفاك دجوكوفيتش والبريطاني آندي موراي إضافة إلى اليوناني ستيفانوس تيستسيباس والنرويجي كاسبر رود والإيطالي ماتيو بيريتيني والبريطاني كاميرون نوري، فيما يتكون المنتخب العالمي الذي يقوده الأميركي الأسطورة جون ماكنرو، من الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم والأرجنتيني دييغو شفارتسمان والأميركيين تايلور فريتز وتومي بول وجاك سوك والأسترالي أليكس دي مينور.

وكان فيدرير أعرب عن أمله في خوض آخر مباراة له إلى جانب نادال، وقال في مؤتمر صحافي الثلاثاء "بالطبع، ستكون المناسبة فريدة فيما لو حصلت"، مضيفاً "لقد تواجهنا مرات عدة لكن الاحترام متبادل بيننا".

وأضاف "بطبيعة الحال أشعر ببعض التوتر لأنني لم ألعب منذ فترة طويلة وآمل في أن أكون تنافسيا" وذلك بعد غياب عن الملاعب منذ أكثر من سنة بسبب خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة.

وعلق نادال على مشاركته مع فيدرير في مباراة الزوجي بالقول في مؤتمر صحافي عشية انطلاق المنافسات، إنها "لحظة تاريخية"، مضيفاً "يغادرنا أحد أهم، إن لم يكن أهم لاعب بمسيرتي في كرة المضرب".

وتابع "في النهاية، ستكون هذه اللحظة صعبة. أنا متحمس وممتن جداً للعب بجانبه".