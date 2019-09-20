المباراة الأولى فاز فيها الفريق الأوروبي بقيادة النمساوي دومينيك تيم على الكندي دينيس شابوفالوف،وفي المباراة الثانية استعاد فريق العالم زمام المبادرة وتمكن من تعديل النتيجة، بعد انتصار الأميركي جاك سوك على ممثل الفريق الأوروبي الإيطالي فابيو فونيني.

