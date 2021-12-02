وبدأ أبطال عام 2010 المواجهة مع كازاخستان بتخلفهم صفر-1 بعد خسارة ميومير كيتسمانوفيتش في مباراة الفردي الأولى أمام ميخائيل كوكوشكين المصنف 182 عالمياً بنتيجة 6-7 (5-7) و6-4 و6-7 (11-13) بعد مباراة مثيرة.

لكن دجوكوفيتش أدرك التعادل بفوز سهل على ألكسندر بوبليك 6-3 و6-4 بعدما انتزع شوطاً في كل مجموعة على إرسال منافسه، وكان ذلك كافياً لجعل مباراة الزوجي حاسمة لتحديد أي منتخب سيواجه كرواتيا في نصف النهائي.

وقال دجوكوفيتش بعد فوزه بمباراة الفردي "العمل لم ينتهِ، نأمل الفوز بمباراة الزوجي" التي كانت صعبة له ولمواطنه نيكولا تشاتشيتش بمواجهة أندري غولوبيف وألكسندر نيدوفييسوف.

وبدأ الصربيان المواجهة بشكل جيد من خلال حسمهما المجموعة الأولى 6-2، لكنهم خسرا الثانية بالنتيجة ذاتها قبل حسم الأمور في الثالثة 6-3.

وستخوض صربيا الآن ضد كرواتيا مواجهة حامية الوطيس تليق تماماً بأجواء كأس ديفيس التقليدية ضد الجارة اللدودة.

