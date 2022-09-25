فيدرر: فريق العالم استحق الفوز وأنا استمتعت بكل أوقات البطولة من قبل beIN SPORTS September 25, 2022 19:42 2:39 دقيقة قال المايسترو السويسري روجيه فيدرر الذي اعتزال كرة المضرب مؤخراً إنه استمتع بكل دقيقة بكأس لايفر موجهاً التهاني لفريق العالم الذي توج باللقب للمرة الأولى، على حساب فريق أوروبا. وقال فيدرر إنه سيكون متواجداً في العام المقبل لدعم الفريق كما شكر جميع المنظمين والعاملين في البطولة. روجيه فيدرر كأس لايفر -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة تولوز يوقف سلسلة انتصارات باريس سان جيرمان 0:48 دقيقة ريال يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة السلة 1:01 دقيقة فيدرر يلتقي بالأطفال جامعي الكرات 1:49 دقيقة البلجيكي إيفينيبويل يواصل موسمه المتميز 3:46 دقيقة شاهد مراسم تتويج فريق العالم بلقب كأس لايفر 2:39 دقيقة فيدرر: فريق العالم استحق الفوز 10:04 دقيقة فريق العالم يتوج بكأس لايفر 0:33 دقيقة سونيغو بطلاً لدورة ميتز 0:39 دقيقة البنزرتي مدرباً جديداً مولودية الجزائر 0:39 دقيقة بلد الوليد يعلن إصابة المغربي أنـور توهامي