بلغت التونسية أنس جابر الدور الثاني لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب هذا الموسم، بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا بمجموعتين دون رد الإثنين على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

وحسمت جابر المصنفة 62 عالميا، مباراتها ضد الفرنسية المصنفة 27 بنتيجة 7-6 (10-8) و6-2، لتبلغ الدور الثاني لملاقاة الفائزة من اللقاء بين الأميركية جينيفر برايدي والبيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش.

تأهل بارتي

وبلغت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة ثانية الدور الثاني بفوزها الصعب على الكازخستانية زارينا دياس 1-6 و6-3 و6-2 .

واحتاجت الأسترالية المتوجة هذا العام بطلة لرولان غاروس الفرنسية، الى ساعة و41 دقيقة للفوز على منافستها المصنفة 80 عالميا، بعدما ظهرت بمستوى متواضع في المجموعة الأولى التي خسرتها في أقل من نصف ساعة بعد تنازلها عن إرسالها في الشوطين الثاني والرابع، ما سمح لدياس بالتقدم 4-صفر ثم 5-صفر وصولا الى حسمها 6-1.

وتمكنت بعدها حاملة لقب زوجي السيدات في البطولة الأميركية من فرض خبرتها في المجموعتين الثانية والثالثة بفوزها على إرسال منافستها ثلاث مرات دون أن تخسر إرسالها، ضامنة بذلك بطاقتها الى الدور الثاني للمرة الثالثة تواليا والرابعة في خمس مشاركات في القرعة الرئيسية.

وتلتقي بارتي التي خرجت من الدور الرابع العام الماضي، في مواجهتها المقبلة الفائزة من مباراة الأميركية لورن ديفيس والسويدية الصاعدة من التصفيات يوهانا لارسون.

..بليشكوفا

وبلغت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة ثالثة الدور الثاني بعدما احتاجت الى شوطين فاصلين لتخطي مواطنتها الصاعدة من التصفيات تيريزا مارتينسوفا.

واحتاجت بليشكوفا، وصيفة بطلة فلاشينغ ميدوز 2016 والباحثة عن لقبها الأول في الغراند سلام، الى ساعة و46 دقيقة لحسم مواجهتها مع مواطنتها المصنفة 138 عالميا، بنتيجة 7-6 (8-6) و7-6 (7-3)

وتلتقي بليشكوفا في الدور الثاني الذي تتأهل اليه للمرة الرابعة عشرة تواليا في الغراند سلام، وتحديدا منذ خروجها من الدور الأول لبطولة رولان غاروس الفرنسية عام 2016، الجورجية مريم بولكفادزه التي تغلبت بدورها على الأميركية برناردا بيرا 6-3 و5-7 و6-4.

ولم تكن المواجهة الأولى بين بليشكوفا ومواطنتها التي تشارك للمرة الثالثة فقط في القرعة الرئيسية للبطولات الكبرى (لم تتمكن من تخطي الدور الأول في أي منها)، إذ عانت منذ البداية بخسارتها إرسالاتها الثلاثة الأولى، لكنها بقيت في أجواء اللقاء بعدما ردت بالمثل في الإرسالات الثلاثة الأولى لمارتيسنوفا.

وعلقت بليشكوفا على أدائها بالقول "لم أكن راضية عن خسارة إرسالي ثلاث مرات متتالية. هذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا في المرة (المباراة) المقبلة".

وتابعت "أنا سعيدة لتمكني من التأهل، وسعيدة بفوزي من خلال شوطين فاصلين. هذا الأمر لم يحصل معي منذ فترة طويلة".

وتأمل بليشكوفا في أن تزيح اليابانية ناومي أوساكا حاملة اللقب عن صدارة ترتيب المحترفات، في معركة تشارك فيها أيضا الرومانية سيمونا هاليب الرابعة والأسترالية آشلي بارتي الثانية.

وعلى كل من أوساكا وهاليب الفوز باللقب للخروج من نيويورك على عرش تصنيف المحترفات، فيما تحتاج بليشكوفا وبارتي الى تخطي الدور الرابع الذي بلغتاه العام الماضي للتصدر، لكن بشرط ألا يكون اللقب من نصيب اليابانية أو الرومانية التي خرجت من الدور الأول عام 2018.