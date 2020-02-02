شاهد ردة فعل دجوكوفيتش "الغاضبة" على الحكم من قبل beIN SPORTS February 2, 2020 12:06 1:15 دقيقة شهدت المباراة النهائية لبطولة أستراليا لكرة المضرب، أولى دورات الغراند سلام، بين النمساوي دومينيك تييم، الخامس عالمياً، والصربي نوفاك دجوكوفيتش، الثاني عالمياً، غضباً كبيراً من "دجوكو" على الحكم. -آخر الفيديوهات 1:15 دقيقة شاهد ردة فعل دجوكوفيتش "الغاضبة" على الحكم 1:37 دقيقة هل انحصر صراع جائزة "البيتشيشي" بين ميسي وبنزيمة؟ 2:15 دقيقة برشلونة للعودة إلى سكة الانتصارات على حساب ليفانتي 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:04 دقيقة الريان يحسم القمة أمام الدحيل وأكرم عفيف يتألق 3:15 دقيقة الأهلي يعبر على حساب الهلال ويمنح الصدارة للنجم 0:23 دقيقة الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي وموعد القرعة 3:15 دقيقة النجم يتخطى بلاتينيوم ويتأهل متصدراً 2:19 دقيقة لايبزيغ يتخلى عن الصدارة 3:40 دقيقة مانشستر يونايتد يهدر فرصة التقدم إلى المركز الخامس