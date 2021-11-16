وضربت ساكاري موعداً في نصف النهائي مع الإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثامنة، بعد مباراة شاقة دامت ساعتين و47 دقيقة حسمتها بنتيجة 7-6 (7-1) و6-7 (6-8) و6-3.

ودفعت سابالينكا (23 عاماً) ثمن ارتكابها 19 خطأ مزدوجاً على إرسالها. أهدرت فرصة التقدم في المجموعة الأولى وسمحت لساكاري بقلب تأخرها 3-5 لتفرض شوطاً حاسماً "تاي بريك".

تفوقت اليونانية 7-1 حاسمة المجموعة الأولى ورامية الكرة في ملعب البيلاروسية التي كانت بحاجة للفوز في مجموعتين كي تبلغ المربع الأخير.

ردّت التحية في شوط حاسم لتحسم الثانية، بعد أن أفسحت المجال لساكاري مجدداً بقلب تأخرها 3-5 لتعادل 5-5.

لكن في المجموعة الثالثة الحاسمة، ارتكبت سابالينكا 10 أخطاء مزدوجة على إرسالها، فأحرزت أقلّ من نصف النقاط على إرسالها، لتعبّد الطريق أمام خصمتها نحو بلوغ نصف النهائي.

وفي نصف النهائي الآخر تتواجه الإسبانيتان غاربيني موغوروسا السادسة وباولا بادوسا السابعة.