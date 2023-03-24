وكان روبليف قد فاز بالمجموعة الأولى عبر شوط كسر التعادل 7-6 (7-3)، ثم فرض هيمنته على المجموعة الثانية لينهيها لصالحه بنتيجة 6-4، في مباراة استمرّت لنحو ساعة واثنتين وأربعين دقيقة، ليعبر بذلك إلى الدور الثالث.

كما عبر الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثالث بعد فوزه على الأرجنتيني غيدو بيلا بمجموعتين لواحدة.

وفاز الكندي بالمجموعة الأولى بواقع 6-3، لكن بيلا حسم المجموعة الثانية لصالحه بنتيجة 6-3 أيضاً إلّا أن الكلمة الأخيرة كانت لشابوفالوف الذي أنهى المواجهة لصالحه عبر المجموعة الثالثة بواقع 6-3.

وفي مباراة أخرى، عبر الفنلندي إميل روسوفوري إلى الدور الثالث بالفوز على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 في الأولى، و7-6 (7-5) في الثانية.

بدوره عبر الإسباني كارلوس ألكاراث المصنف أول عالميًا إلى الدور الثالث بفوزه على الأرجنتيني فاكوندو باغنيس بمجموعتين دون ردّ بواقع 6-0، 6-2.