واحتاج النرويجي البالغ 23 عاماً والذي لم يسبق له الذهاب أبعد من الدور الأول في مشاركتيه السابقتين في ميامي فيما كانت أفضل نتائجه في دورات الألف نقطة وصوله الى نصف النهائي ثلاث مرات (روما 2020 ومونتي كارلو ومدريد 2021)، إلى 58 دقيقة فقط لحسم بطاقته إلى ثمن النهائي.

وسيتواجه رود مع البريطاني كاميرون نوري العاشر في البطولة والثاني عشر عالمياً، والذي تغلب بدوره على الفرنسي أوغو غاستون 6-3 و7-5، محققاً أفضل نتيجة له أيضاً في ميامي (خرج سابقاً من الدور الأول مرتين ووصل الى الثالث مرة واحدة)، على أمل مواصلة المغامرة من أجل تكرار انجاز الخريف الماضي حين توج بلقب دورة إنديان ويلز الألف نقطة للماسترز على حساب الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وستكون مواجهة ثمن النهائي ثأرية للبريطاني البالغ 26 عاماً، إذ خسر مباراتيه السابقتين مع رود العام الماضي في نهائي دورة سان دييغو ودور المجموعات لبطولة "أيه تي بي" الختامية التي وصل النرويجي الى دورها نصف النهائي قبل أن ينتهي مشواره على يد الروسي دانييل مدفيديف.

كيريوس بسهولة إلى ثمن النهائي

كما تأهل الى الدور ذاته الأسترالي المشاغب نيك كيريوس بفوز سهل على الإيطالي فابيو فونييني الحادي والثلاثين في البطولة 6-2 و6-4، ليلتقي الإيطالي الآخر يانيك سينر التاسع أو الإسباني بابلو كارينيو بوستا السابع عشر.

منافسات السيدات

وعند السيدات اللواتي يخضن في ميامي إحدى دورات الألف لرابطة "دبليو تي أيه"، حجزت التشيكية ليندا فروهفيرتوفا ابنة الـ 16 عاماً مقعدها في الدور ثمن النهائي بعد انسحاب منافستها البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 12 في البطولة وبطلة 2009 و2011 و2016.

وحسمت فروهفيرتوفا 279 عالمياً المجموعة الأولى بسهولة جداً 6-2 ثم تقدمت في الثانية 3-صفر قبل أن تقرر أزارنكا التي انتهى مشوارها أيضاً عند الدور الثالث في مشاركتها الماضية في دورة إنديان ويلز، الانسحاب من دون أن يُعرف السبب، لتبلغ التشيكية التي حققت مفاجأة في الدور السابق بإقصاء البلجيكية إليز مرتنز الجمعة، ثمن النهائي في أول مشاركة في دورة كبرى.

وتصطدم فروهفيرتوفا في الدور المقبل بالإسبانية باولا بادوسا المصنفة خامسة والفائزة بدورها على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-2.

كما تأهلت الروسية فيرونيكا كودرميتوفا بفوزها على الأميركية شيلبي رودجرز 6-1 و7-5، لتواجه التشيكية بترا كفيتوفا أو الأميركية الأخرى لورن ديفيس.

