واحتاج دجوكوفيتش حامل لقب روما خمس مرات آخرها العام الماضي، إلى ساعة و10 دقائق لإقصاء المصنف 48 عالمياً في ملعب "فورو إيتاليكو" الذي استقبل 25 في المئة من قدرته الاستيعابية الجماهيرية، بعد بداية خلف أبواب موصدة بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وعبّر الصربي ابن الـ 33 عاماً عن سعادته بعودة الجماهير قائلاً "لم يكن جيداً، بل رائعاً. اشتقت للجماهير"، وتابع "من الجميل رؤيتهم يعودون".

وبعدما خسر إرساله الافتتاحي في المجموعة الأولى، ردّ دجوكوفيتش بكسر إرسال منافسه 5 مرات توالياً ليخمد مساعي فوكينا في متابعة مفاجآته، ويفوز بمجموعتين وبالمباراة.

وعلّق دجوكوفيتش على بدايته الخاسرة قائلا "بدأ بشكل جيد، ولكن نجحت في كسر إرساله مباشرة وفرضت التحكم والاستقرار (في الأداء)"، وختم "أعتقد أني لعبت على الأقل أفضل مما فعلت الإثنين بنسبة من 20 إلى 30 في المئة".

وضرب الفائز بـ 18 لقباً كبيراً في بطولات غراند سلام موعداً مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس الفائز على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع بواقع 7-6 (7-3) و6-2.

وفي مباراة ثانية، فاز الأميركي رايلي أوبلكا على الروسي أصلان كاراتسيف 7-6 (8-6) و6-4.