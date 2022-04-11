دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي من قبل beIN SPORTS April 11, 2022 21:51 1:14 دقيقة شهدت بطولة مونتي كارلو للتنس حضور نجمي باريس سان جيرمان نيمار وماركو فيراتي حيث صافحا المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش وقضيا معه لحظات ممتعة نشاهد معكم في هذا الفيديو. تقارير إخبارية ماركو فيراتي نيمار نوفاك دجوكوفيتش دورة مونتي كارلو -آخر الفيديوهات 1:14 دقيقة دجوكوفيتش يستعرض مهاراته في الكرة مع نيمار وفيراتي 4:45 دقيقة ناساف يقتنص فوزاً ثميناً من الوحدات 5:59 دقيقة مومباي يفاجئ القوة الجوية ويهزمه بثنائية 5:30 دقيقة الهلال يهزم الريان ويحقق فوزه الثاني 0:47 دقيقة دوهيرتي يغيب عن توتنهام حتى نهاية الموسم 0:41 دقيقة "يويفا" يعاقب أتلتيكو مدريد بغلق جزئي لملعبه 0:32 دقيقة لوس أنجليس ليكرز يقيل مدربه فرانك فوغل 3:21 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 4:01 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة 32 0:31 دقيقة فونيني يمضي قدماً في بطولة مونتي كارلو