التصنيف الذي تراجع فيه نوفاك للوصافة بعد تتويج ألكاراس بلقب إنديان ويلز، شهد تقدمَ الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم أربعةَ مراكز ليصبح سادساً، خلف دانييل ميدفيديف وصيف بطلِ إنديان ويلز الذي تقدم مركزاً واحداً، فيما تراجع الأمريكي تايلر فريتز خمسةَ مراكز ليحتل المرتبةَ العاشرة، في قائمةٍ خرج منها الإسبانيُ رافاييل نادال بتراجعه أربعةَ مراكز ليصبح في المرتبة الثالثة عشرة.

وعلى مستوى السيدات، حافظت البولندية إيغا شفيونتيك على صدارة التصنيف، متبوعة بأرينا سابالينكا في المركز الثاني وبعدها جيسيكا بيغولا، فيما باتت الفرنسية كارولين غارسيا في المركز الرابع، أمام التونسية أنس جابر التي تراجعت لتصبح خامسة في قائمة العشر الأوليات، التي شهدت أيضاً تقدم الكازاخية إيلينا ريباكينا للمركز السابع، على حساب اليونانية ماريا ساكاري التي تراجعت إلى المركز العاشر.

