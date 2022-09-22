دجوكوفيتش غير متأسف لعدم مشاركته في بطولة أميركا المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS September 22, 2022 21:32 1:59 دقيقة أكد الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف السابع عالمياً، أنه غير متأسف لعدم مشاركته في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بسبب استمرار رفضه تناول لقاح كوفيد-19. مقابلات بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس نوفاك دجوكوفيتش -آخر الفيديوهات 2:59 دقيقة الجماهير الكندية تتوقع تألق منتخب بلادها في قطر 2:28 دقيقة حصة تدريبية للعنابي في فيينا استعدادا لمواجهة كندا 1:56 دقيقة نادال: التنافس مع روجر كان ودياً 0:43 دقيقة إيطاليا تنهي استعداداتها لمواجهتها أمام إنكلترا 1:59 دقيقة دجوكوفيتش غير متأسف! 0:48 دقيقة موعد انطلاق المرحلة الأخيرة من بيع تذاكر المونديال 0:31 دقيقة المنتخب التونسي يفوز ودياً على جزر القمر 1:24 دقيقة ألمانيا تختتم تحضيراتها لمواجهة المجر 0:43 دقيقة مسابقة جديدة للفوز بتذاكر كأس العالم 0:36 دقيقة إيزاك يغيب عن منتخب السويد بسبب الإصابة