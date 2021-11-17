وتفوّقت موغوروسا على مواطنتها بادوسا السابعة 6-3 و6-3، لتبلغ النهائي، فيما تخطت كونتافيت اليونانية ساكاري 6-1 و3-6 و6-3.

قالت موغوروسا (28 عاماً) بعد فوزها "أنا سعيدة جداً بأدائي، أعتقد أنه أفضل مستوى لي في هذه الدورة. مع الوقت يتطوّر لعبي، تحركاتي، ضرباتي وخصوصاً إرسالي الذي يصعب السيطرة عليه عادة على هذا الارتفاع (1500 م فوق سطح البحر)".

ونجحت موغوروسا في كسر إرسال مواطنتها مطلع المجموعة الأولى، لتتقدّم عليها 3-1 ثم حافظت على تقدّمها لتفوز بها 6-3.

تقدّمت بسرعة في المجموعة الثانية 3-صفر وعرفت كيف تدير المباراة لتخرج فائزة في ساعة و25 دقيقة.

