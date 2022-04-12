وهذه هي المباراة الافتتاحية في المشاركة الثانية فقط لدجوكوفيتش الذي تم ترحيله من ملبورن لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا وحرمانه من خوض بطولة أستراليا المفتوحة حيث كان يسعى إلى لقب عاشر بها، بعد الأولى في دورة دبي الإماراتية في شباط/فبراير الماضي حيث لعب ثلاث مباريات فقط.

وبلغ البريطاني دانييل إيفانس الدور الثاني في البطولة بفوزه على الفرنسي بنجامان بونزي بمجموعتين دون مقابل.

إيفانس دخل المواجهة بقوة ونجح في إنهاء المجموعة الأولى بستة أشواطٍ دون مقابل قبل أن يتمكن من حسم المجموعة الثانية لمصلحته بسبعة أشواطٍ لستة.

وعبر الإيطالي لورينزو موسيتي إلى الدور الثاني، بعد فوزه الصعب على الفرنسي بينوا بير بمجموعتين لواحدة.

موسيتي بدأ المباراة بقوة وحصل على المجموعةِ الأولى بستةِ أشواطٍ لاثنين لكن بير الذي خاض المباراة مدعوماً بالمساندة ِ الجماهيرية عادل الكفتين بعد فوزه بالمجموعة الثانية عبر شوط كسر التعادل.

وفي المجموعة الفاصلة استعاد موسيتي الأفضلية مرة ً أخرى وحسمها بستة أشواطٍ لاثنين ضارباً موعداً مع الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم في الدور الموالي.

وتأهل الأمريكي تايلور فريتز إلى الدور الثاني بعدما حول تأخره أمام الفرنسي لوكا كاتارينا إلى فوز بمجموعتين لواحدة بواقع ستة أشواط لسبعة، سبعة لستة وستة أشواط لأربعة.

وتأهل أيضاً اليوناني ستيفانوس تيستيباس إلى الدور المقبل بعد تغلبه على الإيطالي فابيو فونيني بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و6-صفر.