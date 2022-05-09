وتقدّمت جابر ثلاث مراتب بعد فوزها السبت في النهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا لتحقق اللقب الأكبر في مسيرتها، والثاني بعد دورة برمنغهام الإنكليزية العام الماضي على الملاعب العشبية عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقباً ضمن دورات رابطة المحترفات.

ولم يسبق لجابر (27 عاماً) قبل مدريد أن بلغت نهائي إحدى دورات الألف ونجحت في أول محاولة بتحقيق اللقب.

وتبدّلت كل المراكز في قائمة الـ18 الأوليات باستنثاء الصدارة التي حافظت عليها الشابة البولندية إيغا شفيونتيك، فيما عادت التشيكية باربورا كرايتشيكوفا إلى الوصافة على حساب الإسبانية باولا بادوسا.

لدى الرجال، وبعد مشوار مذهل في مدريد أطاح فيه مواطنه الإسباني رافايل نادال في ربع النهائي، الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول في دور الأربعة والألماني ألكسندر زفيريف الثالث وحامل اللقب في النهائي ليصبح أصغر بطل على الإطلاق في مدريد، تقدم ألكاراس (19 عاماً) إلى المركز السادس في تصنيف رابطة المحترفين.

في هذا المشوار الذي حقق في نهايته لقبه الثاني في دورات الماسترز بعد ميامي هذا العام والرابع في 2022، حقق إنجازات رائعة. بات أول لاعب على الإطلاق يسقط نادال ودجوكوفيتش في مباراتين توالياً على الملاعب الترابية، وأول مراهق يسقطهما في مباراتين تواليًا في أي بطولة أو دورة وأصغر لاعب يفوز على مصنف أوّل في العالم منذ 17 عاماً منذ أن حقق ذلك نادال ضد السويسري روجيه فيدرر في 2005 في رولان غاروس.

رفع رصيده إلى خمسة ألقاب بشكل عام وبات أصغر لاعب يحقق هذا العدد من الألقاب منذ نادال بالذات عندما كان الأخير في سن الثامنة عشرة في 2005.

كما أصبح أصغر لاعب منذ بدء البطولات والدورات بنظامها الحالي في 1990، يفوز على ثلاثة لاعبين من المصنفين الخمسة الأوائل في دورة واحدة، مؤكدًا أنه سيكون من أبرز المرشّحين للمنافسة على لقب بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، المقرّرة في 22 ايار/مايو الحالي.



- تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8260 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 7990

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7020

4- الإسباني رافايل نادال 6435

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5750

6- الإسباني كارلوس ألكاراس 4773 (+3)

7- الروسي أندري روبليف 4115 (+1)

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3895 (-2)

9- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3760 (+1)

10- النروبجي كاسبر رود 3760 (-3)



- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7061

2- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5011 (+1)

3- الإسبانية باولا بادوسا 4720 (-1)

4- اليونانية ماريا ساكّاري 4596 (+1)

5- الإستونية أنيت كونتافيت 4446 (+1)

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4152 (+1)

7- التونسية أنس جابر 3895 (+3)

8- البيلاروسية أرينا سابالينكا 3721 (-4)

9- الأميركية دانيال كولينز 3211 (-1)

10- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3135 (-1)

