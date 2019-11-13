وحسم تييم المباراة بمجموعتين لواحدة 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-5) محققاً فوزه الثاني في المجموعة بعد الأول على السويسري روجيه فيدرر (7-5 و7-5 في الجولة الأولى) ليبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في رابع مشاركة له في البطولة.

وفشل دجوكوفيتش في تحقيق ثأره من تييم الذي أقصى الصربي من نصف نهائي بطولة رولان غاروس في آخر مواجهة بينهما، ليتلقى هزيمته الرابعة أمام النمساوي من أصل 10 مواجهات بينهما.

وفرض كل من اللاعبين إيقاعه على إرساله في مستهل المجموعة الأولى حتي الشوط الرابع حين خلق دجوكوفيتش الفارق بحسمه على إرسال تييم والتقدم 3-1، إلا أن سرعان ما رد الأخير بقوة في الشوط التالي الذي حسمه نظيفاً.

وبعد أن حصل دجوكوفيتش على ثلاث فرص لاستعادة أفضليته وانتزاعه الشوط السادس على إرسال النمساوي، حافظ الأخير على رباطة جأشه وأنقذ الموقف ليفرض التعادل نفسه 3-3 و4-4 و5-5 و6-6، ليحتكم اللاعبان إلى شوط فاصل حسمه الصربي 7-5، منهياً المجموعة لصالحه في قرابة ساعة و5 دقائق.

وضرب تييم بقوة في مستهل المجموعة الثانية وتقدم 3-صفر بعد انتزاعه الشوط الثاني على إرسال دجوكوفيتش الذي حصل على فرصتين ثمينتين للعودة في الشوط الرابع لكنه لم يستثمرهما لكسر إرسال منافسه النمساوي، فبقيت الأفضلية لصالح الأخير، حاسماً المجموعة 6-3.

واستمر تييم بالزخم نفسه وضرب بقوة منذ مطلع المجموعة الثالثة الحاسمة بانتزاعه الشوط الأول من دجوكوفيتش الذي حصل على ثلاث فرص للرد بالمثل في الشوط الثاني إلا أنه عجز عن ترجمتها، ليتخلف صفر-2 ثم 1-3 قبل أن يستفيق ويعود إلى الأجواء بانتزاع الشوط السادس مدركاً التعادل 3-3.

وحافظ الصربي على إرساله بعد ذلك وتقدم 4-3 ثم 5-4 لكنه عاد وتنازل عن الشوط الحادي عشر نظيفاً، ما منح تييم فرصة حسم المجموعة واللقاء على إرساله إلا أنه خسر الشوط الثاني عشر، ما اضطر اللاعبان لخوض شوط فاصل تقدم فيه الصربي 3-صفر قبل أن يعود منافسه من بعيد وينتزع النقطتين الثامنة والتاسعة على إرسال منافسه، ما خوله حسم الشوط 7-5 والمباراة بعد ساعتين و47 دقيقة.