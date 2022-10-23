الدنماركي رونه يحرز لقب بطولة ستوكهولم من قبل beIN SPORTS October 23, 2022 21:41 0:35 دقيقة أحرز الدنماركي هولغر رونه لقب بطولة ستوكهولم المفتوحة للتنس بعد فوزه في النهائي على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظفيتين. تقارير إخبارية هولغر رونه -آخر الفيديوهات 1:03 دقيقة المنتخب التونسي يواجه إيران ودياً في الدوحة 0:35 دقيقة الدنماركي رونه يحرز لقب بطولة ستوكهولم 0:41 دقيقة موزيتي يتوج ببطولة نابولي المفتوحة للتنس 0:35 دقيقة ألياسيم يتوج بلقب دورة أنتويرب 1:09 دقيقة رين يفوز ولوريان يتعثر 3:12 دقيقة غريزمان يقود أتليتيكو مدريد للفوز على ريال بيتيس 0:50 دقيقة نيوكاسل يهزم توتنهام ويحلق في المركز الرابع 0:52 دقيقة بوخوم يلحق الهزيمة الثانية بالمتصدر أونيون برلين 3:19 دقيقة آرسنال يتعثر بالتعادل أمام ساوثهامبتون 0:39 دقيقة شارتر يحقق انتصاراً ثميناً على شامبيري