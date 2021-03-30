وحسمت اللاعبة الإسبانية المجموعةَ الأولى بستة أشواط لأربعة ثم تمكنت أنس من الفوز بالمجموعة الثانية بسهولة بواقع ستة أشواط دون رد قبل أن تعود "شوريبيش تورمو" وتنهي المجموعة الفاصلة بستة أشواط لواحد لتعبر لربع النهائي.

